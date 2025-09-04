Чемпион мира и экс-защитник «Барселоны» близок к завершению карьеры в 31 год — L'Equipe

Чемпион мира в составе сборной Франции Самуэль Юмтити завершит карьеру, если не найдёт новый клуб до 10 сентября. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

По информации издания, 31‑летний защитник получил предложения из Франции, Италии, США и стран Ближнего Востока, но ни одно не соответствует его спортивным требованиям. Отмечается, что Юмтити не готов соглашаться на краткосрочный контракт ради нескольких месяцев игры — ему интересен проект с реальными игровыми перспективами.

Футболист остаётся без клуба с июля после ухода из «Лилля». С января 2024 года он не выходил на поле из‑за операции на колене, однако сейчас, как отмечается, восстановился.

За сборную Франции Юмтити провёл 31 матч и забил четыре гола. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2018 году. Ранее он выступал за «Барселону», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, три раза — Кубок короля и дважды — Суперкубок. Также Юмтити известен выступлениями за «Лион» и «Лечче».

