Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира и экс-защитник «Барселоны» близок к завершению карьеры в 31 год — L'Equipe

Чемпион мира и экс-защитник «Барселоны» близок к завершению карьеры в 31 год — L'Equipe
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной Франции Самуэль Юмтити завершит карьеру, если не найдёт новый клуб до 10 сентября. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

По информации издания, 31‑летний защитник получил предложения из Франции, Италии, США и стран Ближнего Востока, но ни одно не соответствует его спортивным требованиям. Отмечается, что Юмтити не готов соглашаться на краткосрочный контракт ради нескольких месяцев игры — ему интересен проект с реальными игровыми перспективами.

Футболист остаётся без клуба с июля после ухода из «Лилля». С января 2024 года он не выходил на поле из‑за операции на колене, однако сейчас, как отмечается, восстановился.

За сборную Франции Юмтити провёл 31 матч и забил четыре гола. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2018 году. Ранее он выступал за «Барселону», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, три раза — Кубок короля и дважды — Суперкубок. Также Юмтити известен выступлениями за «Лион» и «Лечче».

Материалы по теме
Официально
Мбаппе, Ямаль, Нико Уильямс — в числе номинантов на звание игрока августа в Ла Лиге

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android