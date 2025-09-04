Президент «Оренбурга» оценил результаты команды в РПЛ на старте нового сезона

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин ответил на вопрос об оценке результатов своего клуба на старте сезона-2025/2026.

«Как оценю старт сезона для команды? Неоднозначно. Считаю, что мы могли рассчитывать на большее в прошедших турах. Практически во всех играх команда смотрелась весьма неплохо, регулярно создавала моменты у чужих ворот, включая матчи с ЦСКА и «Краснодаром». Довольным я быть не могу точно, мы могли набирать большее количество очков и чувствовать себя спокойнее.

Естественно, можно вспомнить и матч с «Ахматом». Да, грозненцам и их тренерскому штабу нужно отдать должное, они хорошо среагировали на события первого тайма, после перерыва вернулись с правильным настроем, но все в клубе понимают, что в этом матче нам нужно было забирать три очка», — приводит слова Волженкина Metaratings.

По итогам семи сыгранных туров Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал семь очков в семи матчах и занимает в турнирной таблице 12-е место, опережая зону стыковых матчей на одно очко, а зону прямого вылета — на четыре очка. В трёх последних турах «газовики» не потерпели ни одного поражения (одна победа, две ничьи).

На групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Оренбург» набрал три очка в трёх матчах и занимает четвёртое место в квартете с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом».

Видео: «Оренбург» отправил футболку в космос в честь Дня космонавтики