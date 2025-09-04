Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Почти 24 года Бразилия не брала ЧМ. Нельзя ошибаться». Анчелотти — о невызове Неймара

«Почти 24 года Бразилия не брала ЧМ. Нельзя ошибаться». Анчелотти — о невызове Неймара
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не включил нападающего «Сантоса» Неймара в заявку на матчи отборочного турнира ЧМ‑2026 с Чили и Боливией.

«Как сам Неймар правильно сказал, дело не в травмах, а в его физической форме. Талант у него есть, но конкуренция очень высокая — по меньшей мере 70 футболистов претендуют на место в сборной. Мы хотим играть интенсивно, жёстко в обороне и быстро перемещать мяч. Нельзя ошибиться с выбором состава. Почти 24 года прошло с последней победы Бразилии на чемпионате мира — время пришло», — приводит слова Анчелотти журналист Альфредо Педулла.

В августе сообщалось о несерьёзной травме бедра у Неймара, однако сам футболист заявил, что его отсутствие в сборной не связано с травмой. Неймар не выходил на поле за сборную с октября 2023 года — тогда он получил разрыв передней крестообразной связки в матче с Уругваем и выбыл на длительный срок.

Сборная сыграет дома с Чили 4 сентября и затем на выезде с Боливией 9 сентября. Для бразильцев эти встречи не имеют турнирного значения — команда Анчелотти уже досрочно обеспечила себе путёвку на мундиаль.

Материалы по теме
Неймар опроверг слова Анчелотти о причинах его невызова в сборную Бразилии

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android