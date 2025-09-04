Новичок «Манчестер Сити» Доннарумма назвал лучшую команду в мире

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который ранее перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити», высказался о лучшей команде мира, по его мнению.

«Манчестер Сити» — лучший клуб в мире. То, что лучший клуб мира так сильно хочет меня заполучить, наполняет меня гордостью, но также очень трогает и радует», — приводит слова Доннаруммы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В прошлом сезоне Доннарумма стал с «ПСЖ» чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, завоевал трофей Лиги чемпионов и дошёл до финала клубного чемпионата мира. По данным Transfermarkt, трансфер итальянского вратаря обошёлся «Сити» в € 30 млн.

