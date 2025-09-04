Игорь Семшов: игру ЦСКА и «Краснодара» сломал судья

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар» (1:1).

«До удаления Кордобы матч ЦСКА — «Краснодар» был очень хорош — атака на атаку, заруба в единоборствах. А после удаления всё сломалось. Одни закрылись, ЦСКА пытался вскрыть, но давалось тяжело. Да, могли армейцы вырвать победу в самом конце. Игру сломал судья. На красную этот момент никак не тянул — Кордоба ногой даже не дотянулся до Мойзеса.

Зачем надо было эту игру ломать, я не понял. Тем более в первом тайме был момент, когда после фола на Кордобе можно было тоже показывать красную армейцу, но арбитр не стал этого делать — и правильно. А здесь в чём была проблема? Арбитр принимает серьёзнейшее решение, ломает игру, а на VAR не считают это очевидной ошибкой и не зовут Шафеева. Почему? Это важная история, удаление игрока. Нельзя ломать такие матчи, если только не явное нарушение и грубость. Тут такого не было. Мойзес упал и через несколько секунд встал — там не было серьёзного нарушения правил.

VAR нужен, чтобы помогать арбитру не совершать решений, которые игру ломают. Не понял, почему не посчитали это явной ошибкой, — у вас есть ТВ-картинка, подсказывайте. В целом ничья закономерна», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

На 36-й минуте матча ЦСКА — «Краснодар» счёт открыл полузащитник красно-синих Матвей Кисляк, нападающий гостей Джон Кордоба на 44-й минуте забил ответный гол после подачи углового. На 56-й минуте Кордоба получил прямую красную карточку за агрессивные действия в адрес защитника ЦСКА Мойзеса.

«Краснодар» с 16 очками в семи матчах возглавляет турнирную таблицу лиги, ЦСКА занимает второе место при 15 очках, столько же у калининградской «Балтики» и московского «Локомотива».

Видео: Огненный матч ЦСКА и «Краснодара». Станкович — актёр. ПЛН #110