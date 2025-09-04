Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Мальта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси пригрозил хавбеку «Сиэтла» де ла Веге, что его не вызовут в сборную Аргентины

Месси пригрозил хавбеку «Сиэтла» де ла Веге, что его не вызовут в сборную Аргентины
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок клубов МЛС Алан Гордон в подкасте Major League Journeyman заявил, что после финала Кубка лиг между известным форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси и его соотечественником хавбеком Педро де ла Вегой из «Сиэтл Саундерс» произошёл конфликт.

Кубок лиг MLS + MX . Финал
01 сентября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Де Розарио – 26'     2:0 Рольдан – 84'     3:0 Ротрок – 89'    

Гордон рассказал, что после матча между командами произошла потасовка с участием звёзд, таких как Луис Суарес и Серхио Бускетс. Скандальный эпизод попал в трансляцию. Однако Алан сообщил, что Месси тоже был вовлечён в конфликт с одним из игроков триумфатора Кубка лиг. Экс-игрок процитировал слова Лионеля в адрес аргентинца де ла Веги: «Пока я выступаю за национальную команду, ты там играть не будешь!»

Напомним, в финале Кубка лиг «Интер Майами» разгромно уступил «Сиэтлу» — 0:3. После финального свистка завязалась потасовка: Серхио Бускетс ударил одного из соперников, а Луис Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла».

Материалы по теме
«Сиэтл» разгромил «Интер Майами» с Месси и впервые в истории стал чемпионом Кубка лиг

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android