Литва — Мальта. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Аргентины не сдержал слёз на пресс-конференции, говоря о Месси

Тренер сборной Аргентины не сдержал слёз на пресс-конференции, говоря о Месси
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс‑конференции перед матчем отбора ЧМ‑2026 с Венесуэлой не смог сдержать слёз, говоря о том, что эта встреча может оказаться для Лионеля Месси последней на родной земле.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Не начался
Венесуэла
«Да, как и сказал Лео, этот матч будет эмоциональным, особенным и приятным — ведь это действительно наш последний поединок отборочного цикла ЧМ‑2026 в Аргентине. Нам нужно получить от него удовольствие, как мы всегда говорили. Мне это доставляет особое удовольствие — тренировать Месси, и я надеюсь, что болельщики, которые придут на стадион, тоже это оценят, потому что он этого заслуживает. Завтра ждёт хороший и захватывающий матч. Я не уверен, что это окончательно последний матч Лео в Аргентине, но, если он решит, что хочет прощальную игру, мы её организуем в подходящий момент, потому что это заслуженно», — приводит слова Скалони ESPN.

Фото: Кадр с пресс-конференции

Фото: Кадр с пресс-конференции

38‑летний Месси пока не объявлял о завершении карьеры, однако на прошлой неделе подтвердил, что игра с Венесуэлой в Буэнос‑Айресе станет его последним домашним матчем в отборе на чемпионат мира.

