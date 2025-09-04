Скидки
«Ни идей, ни чего-то другого». Никитин и Шнякин оценили работу Морено в «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Дмитрий Шнякин и бывший защитник «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» обсудили ситуацию в «Сочи» и работу бывшего главного тренера команды испанца Роберта Морено.

Дмитрий Шнякин. Дошёл до меня слушок по поводу гипертонического криза Морено. Некоторые думают, что это симуляция. Не знаю, правда или нет. Но появление подобных слухов свидетельствует о нездоровой обстановке в команде. Значит, не все поддерживали Морено. Мне кажется, по репутации Роберта может быть нанесён серьёзный удар. Эта команда по составу похожа на команду Осинькина. Там есть немало знакомых для него фамилий.

Алексей Никитин. Морено — фанатик своего дела. Но вопрос в том, что ты показываешь, кроме этого. Ни идей, ни чего-то другого не было. Скорее всего, сейчас он получит предложение от клубов уровня Сегунды. Не вижу в нынешнем «Сочи» настоящего лидера. Им нужен кто-то в духе Квеквескири. Завести, накричать.

47-летний бывший главный тренер сборной Испании, «Монако» и «Гранады» Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством клуб занял последнее место в РПЛ и выбыл в Pari Первую лигу, в которой по итогам сезона-2024/2025 занял пятое место, но из-за отсутствия лицензии РФС-I у новороссийского «Черноморца» смог вернуться в РПЛ через стыковые матчи. В семи матчах РПЛ сезона-2025/2026 «Сочи» набрал одно очко и находится в турнирной таблице на последней, 16-й строчке.

2 сентября официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о расторжении трудового соглашения с Морено по обоюдному согласию сторон.

