Роман Пилипчук: у нас почему-то привыкли, что только тренеры-иностранцы могут работать

Главный тренер «Челябинска», бывший тренер московских «Динамо» и «Спартака» Роман Пилипчук высказался о работе коллеги из калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.
— Что-то или кто-то удивляет вас в РПЛ?
— Меня ничего не удивляет.
— Даже «Балтика» на третьем месте?
— А почему это должно удивлять?
— Команда только что зашла в Премьер-Лигу.
— Ну и что? Они сделали достаточно качественные приобретения. У «Балтики» качественный тренер. Чему удивляться? У нас почему-то привыкли, что только иностранцы могут работать. Странно слышать, что иностранцы там и там — это хорошо. Но когда у них что-то не получается — ничего не говорят. Поэтому я не считаю лидерство «Балтики» чем-то из ряда вон. Тренер — хороший специалист, понимающий и знающий футбол. Не первый год доказывает это. Набрали приличных игроков. Функционально команда готова хорошо. Поэтому и находятся там, где находятся. Но ещё раз повторюсь: сезон длинный. В любом случае нас будут оценивать по окончании чемпионата, а не по первым семи турам, — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
После семи туров РПЛ «Балтика» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков.
