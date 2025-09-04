Роман Пилипчук: у нас почему-то привыкли, что только тренеры-иностранцы могут работать

Главный тренер «Челябинска», бывший тренер московских «Динамо» и «Спартака» Роман Пилипчук высказался о работе коллеги из калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— Что-то или кто-то удивляет вас в РПЛ?

— Меня ничего не удивляет.

— Даже «Балтика» на третьем месте?

— А почему это должно удивлять?

— Команда только что зашла в Премьер-Лигу.

— Ну и что? Они сделали достаточно качественные приобретения. У «Балтики» качественный тренер. Чему удивляться? У нас почему-то привыкли, что только иностранцы могут работать. Странно слышать, что иностранцы там и там — это хорошо. Но когда у них что-то не получается — ничего не говорят. Поэтому я не считаю лидерство «Балтики» чем-то из ряда вон. Тренер — хороший специалист, понимающий и знающий футбол. Не первый год доказывает это. Набрали приличных игроков. Функционально команда готова хорошо. Поэтому и находятся там, где находятся. Но ещё раз повторюсь: сезон длинный. В любом случае нас будут оценивать по окончании чемпионата, а не по первым семи турам, — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После семи туров РПЛ «Балтика» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков.

Полное интервью с Романом Пилипчуком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме «Балтика» показала второй старт в истории РПЛ среди команд, поднявшихся из Первой лиги

ТОП-5 фактов о российском футболе: