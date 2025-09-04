Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Мальта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пилипчук: посмотрите на поле, где играли два «Динамо». О каком футболе можно говорить?

Пилипчук: посмотрите на поле, где играли два «Динамо». О каком футболе можно говорить?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московских «Динамо» и «Спартака» Роман Пилипчук высказался о неудачах бело-голубых в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Я всё-таки верю в Валерия Георгиевича. Невозможно в новой команде так быстро выстроить то, что ты хочешь видеть. Это сложный процесс. Я думаю, Карпин исправит ситуацию. Ничего страшного не случилось. После последней игры пошли разговоры: что-то не то с «Динамо». Но вы посмотрите на то поле, на котором играли. О каком футболе там можно говорить?» — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На данный момент «Динамо» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Валерия Карпина восемь очков.

Полное интервью с Романом Пилипчуком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Материалы по теме
Эксклюзив
Роман Пилипчук: у нас почему-то привыкли, что только тренеры-иностранцы могут работать

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android