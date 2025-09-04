Пилипчук: посмотрите на поле, где играли два «Динамо». О каком футболе можно говорить?

Бывший тренер московских «Динамо» и «Спартака» Роман Пилипчук высказался о неудачах бело-голубых в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Я всё-таки верю в Валерия Георгиевича. Невозможно в новой команде так быстро выстроить то, что ты хочешь видеть. Это сложный процесс. Я думаю, Карпин исправит ситуацию. Ничего страшного не случилось. После последней игры пошли разговоры: что-то не то с «Динамо». Но вы посмотрите на то поле, на котором играли. О каком футболе там можно говорить?» — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На данный момент «Динамо» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Валерия Карпина восемь очков.

Полное интервью с Романом Пилипчуком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Самая крупная победа «Динамо»: