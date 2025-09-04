Скидки
Пилипчук: о футболе в Челябинске вспомнили даже те, кто 10-15 лет им не интересовался

Аудио-версия:
Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук высказался о возвращении клуба в Pari Первую лигу после 31-летнего отсутствия.

Россия — Лига PARI . 8-й тур
04 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Видно, что интерес к футболу в городе появился. Как говорят старожилы, билетами на стадион заинтересовались даже те люди, которые лет 10-15 не вспоминали о футболе. Это приятно.

На наши первые игры во Второй лиге приходило по 300-500 человек. А сейчас на матчах «Челябинска» до шести-семи тысяч болельщиков. Надеемся, что они поддержат нас и в игре с «Факелом». Для нас это очень важно.

Мы всегда благодарим наших болельщиков. В домашних матчах они нас гонят вперёд и становятся настоящим двенадцатым игроком. Естественно, приятно играть при заполненных трибунах. Но, в принципе, мы ко всем матчам относимся одинаково, и к выездным, и к домашним. Иногда что-то получается в гостях, иногда не совсем — это футбол», — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В предыдущий раз «Челябинск» выступал в Первой лиге в 1993 году под названием «Зенит». 4 сентября команда Романа Пилипчука сыграет на своём поле с воронежским «Факелом» в матче 8-го тура соревнований. В семи играх «Челябинск» набрал 13 очков и находится на шестом месте.

Видео: «Челябинск» обыграл «Сокол» в матче Первой лиги

