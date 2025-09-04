Скидки
Главная Футбол Новости

«Интер» объявил о продлении контрактов с двумя футболистами

Итальянский «Интер» объявил о подписании новых контрактов с двумя молодыми футболистами. Как сообщает официальный сайт клуба, свои соглашения с командой продлили греческий центральный защитник «Интера» до 23 лет Христос Алексиу и нападающий молодёжного состава до 20 лет Дилан Сарате.

По данным СМИ, оба футболиста подписали договоры, связывающие их с клубом до лета 2029 года. Алексиу выступает за «Интер» с сентября 2021 года. Грек был арендован у клуба «Атромитос», а спустя год итальянцы выкупили права на защитника.

Дилан Сарате является воспитанником испанской «Жироны». К молодёжному составу «Интера» он присоединился в сентябре 2023 года.

