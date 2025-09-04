Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, пройдут заключительные матчи 8-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей 8-го тура Первой лиги 4 сентября (время московское):

17:00. «Челябинск» — «Факел»;

17:00. «Спартак» Кострома — «Урал».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 18 очков после семи туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (17) и костромской «Спартак» (16). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.