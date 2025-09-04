Пилипчук: Зобнин в футболе может всё. Почему его не используют в «Спартаке», не знаю

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук прокомментировал ситуацию с полузащитником красно-белых Романом Зобниным.

— Какой вам видится сегодняшняя роль в «Спартаке» «последнего из могикан» — Зобнина?

— Когда я был в «Спартаке», знал возможности Ромы намного больше, так как видел его в тренировочном процессе. Иногда вспоминаю дерби, в котором мы обыграли ЦСКА на их арене. В чемпионском сезоне Зобнин был способен закрыть любую позицию — в центре поля, на фланге, в обороне. Рома в футболе может всё. У него очень высокий человеческий и футбольный интеллект. Почему его сейчас не используют, не знаю. Чтобы это понимать, нужно находиться внутри коллектива, — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

31-летний хавбек Роман Зобнин выступает за «Спартак» с июля 2016 года. В текущем сезоне на его счету три полных матча в Фонбет Кубке России (один забитый мяч) и 64 минуты в четырёх матчах Мир РПЛ.

