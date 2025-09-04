«Спартак» Кострома — «Урал»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 4 сентября, пройдёт матч 8-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором сыграют костромской «Спартак» и «Урал». Команды будут играть на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваеве. В качестве главного арбитра встречи выступит Александр Машлякевич из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 18 очков после семи туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (17) и костромской «Спартак» (16). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.