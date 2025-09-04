Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Пилипчук: приятно вспомнить золото и Суперкубок «Спартака», «Севилью» и «Ливерпуль» в ЛЧ

Пилипчук: приятно вспомнить золото и Суперкубок «Спартака», «Севилью» и «Ливерпуль» в ЛЧ
Аудио-версия:
Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук рассказал о своём отношении ко времени работы в штабе красно-белых.

— Бывает иногда ностальгия по тем временам?
— Да нет, жизнь двигается вперёд. Зачем возвращаться назад? Да, приятно вспоминать чемпионский сезон, выигрыш Суперкубка, матчи в Лиге чемпионов с такими соперниками, как «Севилья», «Ливерпуль». Это никуда из жизни уже не денется — останется с тобой навсегда.

Я уже был в высшей лиге в Словении. Занял второе место с командой, которая пару лет до этого была восьмой. Возглавлял «Шериф» в молдавской Суперлиге, участвовал в групповом этапе Лиги Европы. Естественно, хотелось бы поработать и в РПЛ. Я всё для этого делаю. Идти вперёд и вверх — нормальное желание для любого тренера, — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

58-летний Роман Пилипчук работал в тренерском штабе московского «Спартака» с июня 2016 года по май 2018 года. За этот период красно-белые выиграли своё единственное чемпионство после 2001 года и единственный в истории Суперкубок России, выступали в Лиге чемпионов.

