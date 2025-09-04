Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
«Любовь детства и всей жизни». Гюндоган выложил фото с женой с презентации в «Галатасарае»

Экс-полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал свой переход в турецкий «Галатасарай» в последние дни летнего трансферного окна. Футболист поделился фотографиями с презентации в новом клубе, на одной из которых он запечатлён с женой Сарой Арфауи.

«Моя детская любовь & любовь всей моей жизни», — подписал фотографии Гюндоган в своём аккаунте в соцсети X.

Фото: Пресс-служба ФК «Галатасарай»

Ранее официальный сайт «Галатасарая» объявил о подписании двухлетнего контракта с полузащитником. Таким образом, Гюндоган впервые сыграет за пределами топ-5 европейских лиг. Ранее он выступал в Бундеслиге («Нюрнберг», «Боруссия» Дортмунд), английской Премьер-Лиге («Манчестер Сити») и Ла Лиге («Барселона»).

