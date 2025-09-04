«Никаких дискуссий». Министр спорта РФ раскрыл, когда введут новый лимит на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что лимит на легионеров в чемпионате России с сезона-2028/2029 будет ужесточён по схеме «10 легионеров в заявке, пять на поле».

«Наш лимит, конечно, чересчур мягкий. Я уже об этом не раз говорил, и мы таргетируем пять иностранцев на поле, 10 в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введём. Можно было и в этом сезоне, но мы пошли навстречу клубам. 9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, Российскую Премьер-Лигу, клубы, всё руководство в Минспорте, будет обстоятельный разговор на эту тему. Я вижу формат «пять на 10» в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это всё разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).