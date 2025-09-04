Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никаких дискуссий». Министр спорта РФ раскрыл, когда введут новый лимит на легионеров

«Никаких дискуссий». Министр спорта РФ раскрыл, когда введут новый лимит на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что лимит на легионеров в чемпионате России с сезона-2028/2029 будет ужесточён по схеме «10 легионеров в заявке, пять на поле».

«Наш лимит, конечно, чересчур мягкий. Я уже об этом не раз говорил, и мы таргетируем пять иностранцев на поле, 10 в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введём. Можно было и в этом сезоне, но мы пошли навстречу клубам. 9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, Российскую Премьер-Лигу, клубы, всё руководство в Минспорте, будет обстоятельный разговор на эту тему. Я вижу формат «пять на 10» в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это всё разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).

Материалы по теме
Валерий Карпин: по лимиту на легионеров я всё сказал в 2009 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android