Главная Футбол Новости

Пилипчук: не понимаю, как футболист уровня Гаджимурадова не пригодился никому в РПЛ

Аудио-версия:
Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук высказался об игре своей команды и о качествах полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

— Больше половины голов у вас со штрафных и угловых. Это уже визитка «Челябинска»?
— У нас есть игроки, умеющие качественно выполнить стандарт. Рамазан Гаджимурадов обладает очень хорошей передачей. Я даже иногда задаю себе вопрос: как футболист такого уровня не пригодился никому в Премьер-Лиге? Ему достаточно сказать, куда доставить этот мяч, и он это сделает. При этом у Рамазана есть и другие сильные качества. Помимо голевых передач, у него ещё и три гола за первые семь туров. Кроме того, как я уже сказал, у нас есть исполнители, умеющие завершать эти подачи. Это и Жиров, и Кочиев. В целом наши футболисты грамотно выполняют установки тренера.

— Открытие лета — Гаджимурадов?
— Для меня игра Рамазана не стала удивлением. Когда-то даже проходила информация, что им интересовался московский «Спартак». Да и то, что он играл в «Урале», говорит о многом. Футболист умный, техничный, с сильным игровым интеллектом. Я не думаю, что это открытие. У него и прошлый сезон в Хабаровске был неплохим, — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

27-летний вингер Рамазан Гаджимурадов в июле 2025 года на правах свободного агента подписал контракт с «Челябинском» сроком на один сезон. В семи матчах Pari Первой лиги текущего сезона на его счету три гола и три результативных паса.

Видео: «Челябинск» — «Сокол». 3-1. Рамазан Гаджимурадов

