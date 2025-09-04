Скидки
Главная Футбол Новости

Майкл Оуэн — о переходе Кейна в «Баварию»: я всё ещё считаю Гарри сумасшедшим

Майкл Оуэн — о переходе Кейна в «Баварию»: я всё ещё считаю Гарри сумасшедшим
Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн раскритиковал Гарри Кейна за переход в «Баварию». Англичанин стал игроком мюнхенского клуба в 2023 году. По итогам прошлого сезона Кейн выиграл первый в карьере трофей — чемпионский титул Бундеслиги.

«Я так и не понял его переезд в Германию. Всё ещё считаю Кейна сумасшедшим. Уйти из АПЛ — это настоящие безумие. Ну выиграл ты Бундеслигу с «Баварией», и что? Ты был способен стать лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги за всю историю. С тебя же все дети берут пример», — приводит слова Оуэна talkSPORT.

Напомним, Кейн — второй в списке лучших бомбардиров АПЛ. Он забил 213 голов. Гарри опережает только Алан Ширер с 260 забитыми мячами.

Комментарии
