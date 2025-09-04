«Карасёв тяжело переживает ошибки и зацикливается». Никитин — о ничьей «Локо» с «Крыльями»

Бывший футболист «Химок» Алексей Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о ничьей «Локомотива» и «Крыльев Советов» (2:2) в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил работу главного арбитра встречи Сергея Карасёва.

«Батраков выполнил классную передачу с углового на Баринова. Идеально сделано. Вызывает восхищение. Очень сложный технический элемент. Мне кажется, Карасёв тяжело переживает какие-то свои ошибки в работе и зацикливается на этом. Возможно, какой-то рефлекс не даёт ему раскрепоститься.

Из замен «Локомотива» мне не понравился выход Рамиреса. Скорее не понравился уход Руденко. Этот футболист определяет игру «Локомотива» наряду с Бариновым и Батраковым. Без эффективной работы Руденко у команды не может быть такого скоростного нападения. Я пока хочу видеть в старте Сашу, а не Пиняева», — сказал Никитин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

В концовке игры судья отменил гол нападающего железнодорожников Николая Комличенко, а в компенсированное ко второму тайму время назначил пенальти в пользу «Крыльев Советов», показав нападающему «Локомотива» вторую жёлтую карточку.