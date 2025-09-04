Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов: происходит очень опасное явление для всего нашего футбола

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 7-го тура Мир РПЛ ЦСКА — «Краснодар». Игра завершилась вничью (1:1). Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев принял ряд спорных решений в этой игре, что вызвало массу критики и обсуждений после матча.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Происходит очень опасное явление для всего нашего футбола, потому что в этой игре не какая-то одна команда была прибита, как обычно раньше говорили, а здесь был убит целый матч. То есть здесь были убиты две команды и «убиты» все зрители, которые пришли на стадион, и те, которые смотрели по телевидению.

Там не только удаление, там столько ошибок было, что это вообще кошмар. Как такая бригада и как такой VAR вообще могут работать на таком уровне? Я не говорю, что они неквалифицированны, но это не их уровень», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

