Бубнов: происходит очень опасное явление для всего нашего футбола

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 7-го тура Мир РПЛ ЦСКА — «Краснодар». Игра завершилась вничью (1:1). Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев принял ряд спорных решений в этой игре, что вызвало массу критики и обсуждений после матча.

«Происходит очень опасное явление для всего нашего футбола, потому что в этой игре не какая-то одна команда была прибита, как обычно раньше говорили, а здесь был убит целый матч. То есть здесь были убиты две команды и «убиты» все зрители, которые пришли на стадион, и те, которые смотрели по телевидению.

Там не только удаление, там столько ошибок было, что это вообще кошмар. Как такая бригада и как такой VAR вообще могут работать на таком уровне? Я не говорю, что они неквалифицированны, но это не их уровень», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».