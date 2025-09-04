Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Акрона» Галоян: тренироваться и играть с Дзюбой — одно удовольствие

Полузащитник московского «Торпедо» Артур Галоян, покинувший «Акрон» в летнее трансферное окно, высказался о совместной работе с форвардом тольяттинского клуба Артёмом Дзюбой.

«Только положительные эмоции от совместной игры с Артёмом Дзюбой. Очень рад, что помог ему сравняться в плане рекорда. В целом тренироваться и играть с ним — одно удовольствие. Дзюба больше всего запомнился харизмой и игрой. А шутки — неотъемлемая его часть», — сказал Галоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября прошлого года. В марте 2025-го нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив свой 234-й мяч.

