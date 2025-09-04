Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов выставил оценки игрокам «Краснодара» за тайм с ЦСКА в 7-м туре РПЛ

Бубнов выставил оценки игрокам «Краснодара» за тайм с ЦСКА в 7-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов «Краснодара» в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

Лучшим в составе гостей, по версии экс-футболиста, стал полузащитник и капитан Эдуард Сперцян. Ещё шесть игроков «Краснодара» получили оценку 5. Худшим в составе чёрно-зелёных Бубнов назвал полузащитника Жоау Батчи, единственного, получившего оценку 2.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

Отметим, что Александр Бубнов отказался выставлять оценки футболистам по результатам второй половины встречи, поскольку назвал происходящее на поле после удаления непоказательным. На 56-й минуте игры прямую красную карточку получил нападающий Джон Кордоба.

Материалы по теме
Расклады после 7-го тура РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА — красавчики, «Спартак» и «Зенит» — нет
Расклады после 7-го тура РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА — красавчики, «Спартак» и «Зенит» — нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android