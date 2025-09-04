Бубнов выставил оценки игрокам «Краснодара» за тайм с ЦСКА в 7-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов «Краснодара» в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась вничью — 1:1.

Лучшим в составе гостей, по версии экс-футболиста, стал полузащитник и капитан Эдуард Сперцян. Ещё шесть игроков «Краснодара» получили оценку 5. Худшим в составе чёрно-зелёных Бубнов назвал полузащитника Жоау Батчи, единственного, получившего оценку 2.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

Отметим, что Александр Бубнов отказался выставлять оценки футболистам по результатам второй половины встречи, поскольку назвал происходящее на поле после удаления непоказательным. На 56-й минуте игры прямую красную карточку получил нападающий Джон Кордоба.