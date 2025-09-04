Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дегтярёв отметил изменения в риторике футбольных руководителей по вопросу лимита

Дегтярёв отметил изменения в риторике футбольных руководителей по вопросу лимита
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, что десятки футбольных руководителей поменяли риторику по вопросу об изменении лимита на легионеров в чемпионате страны. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Меня радует, что от «куда лезет Минспорт» — первых комментариев от футбольных функционеров в июне — мы дожили до того, что «как государственный регулятор решит, так и будем делать». Готовы к обсуждению, уже хорошо. Представляете, какая эволюция в голове произошла у десятков крупных футбольных руководителей за два месяца?» — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).

Материалы по теме
«Никаких дискуссий». Министр спорта РФ раскрыл, когда введут новый лимит на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android