Дегтярёв отметил изменения в риторике футбольных руководителей по вопросу лимита

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, что десятки футбольных руководителей поменяли риторику по вопросу об изменении лимита на легионеров в чемпионате страны. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Меня радует, что от «куда лезет Минспорт» — первых комментариев от футбольных функционеров в июне — мы дожили до того, что «как государственный регулятор решит, так и будем делать». Готовы к обсуждению, уже хорошо. Представляете, какая эволюция в голове произошла у десятков крупных футбольных руководителей за два месяца?» — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).