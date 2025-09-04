Нобель Арустамян: я в полном восторге от Кисляка, он играет как взрослый футболист

Известный российский журналист Нобель Арустамян высказался об игре 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Напомним, хавбек начал регулярно выступать за первую команду красно-синих в 2023 году. В нынешнем сезоне Матвей провёл 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

«Я в полном восторге от Кисляка. Вот на мой взгляд, вот обычно говорят: «Второй сезон, должен сдать, проверим, второй сезон тяжёлый». Вот всё это. И сейчас я просто в шоке от Батракова и Кисляка. И Кисляк, он играет как взрослый футболист», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».