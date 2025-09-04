Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобель Арустамян: я в полном восторге от Кисляка, он играет как взрослый футболист

Нобель Арустамян: я в полном восторге от Кисляка, он играет как взрослый футболист
Комментарии

Известный российский журналист Нобель Арустамян высказался об игре 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Напомним, хавбек начал регулярно выступать за первую команду красно-синих в 2023 году. В нынешнем сезоне Матвей провёл 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

«Я в полном восторге от Кисляка. Вот на мой взгляд, вот обычно говорят: «Второй сезон, должен сдать, проверим, второй сезон тяжёлый». Вот всё это. И сейчас я просто в шоке от Батракова и Кисляка. И Кисляк, он играет как взрослый футболист», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Хавбек ЦСКА Глебов рассказал, что на месте Аморима взял бы в «Манчестер Юнайтед» Кисляка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android