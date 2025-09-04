«Даня вцепился клещами за место в составе ЦСКА». Шнякин — об игре Кругового при Челестини

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» оценил прогресс футболиста ЦСКА Данила Кругового после назначения на пост главного тренера армейцев швейцарского специалиста Фабио Челестини. В сезоне-2025/2026 левый защитник появляется на поле на обоих флангах атаки.

«Круговой классно переключается с атаки на оборону, с обороны на атаку. Даня вцепился клещами за место в стартовом составе. Он, кстати, сам подходил к Челестини в межсезонье и говорил, что при необходимости готов сыграть на фланге атаки, хотя большого опыта не было», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

В первых семи турах Мир Российской Премьер-Лиги Круговой принял участие во всех матчах красно-синих. На счету футболиста три забитых мяча и одна результативная передача.