Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Даня вцепился клещами за место в составе ЦСКА». Шнякин — об игре Кругового при Челестини

«Даня вцепился клещами за место в составе ЦСКА». Шнякин — об игре Кругового при Челестини
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» оценил прогресс футболиста ЦСКА Данила Кругового после назначения на пост главного тренера армейцев швейцарского специалиста Фабио Челестини. В сезоне-2025/2026 левый защитник появляется на поле на обоих флангах атаки.

«Круговой классно переключается с атаки на оборону, с обороны на атаку. Даня вцепился клещами за место в стартовом составе. Он, кстати, сам подходил к Челестини в межсезонье и говорил, что при необходимости готов сыграть на фланге атаки, хотя большого опыта не было», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

В первых семи турах Мир Российской Премьер-Лиги Круговой принял участие во всех матчах красно-синих. На счету футболиста три забитых мяча и одна результативная передача.

Материалы по теме
«Зачем Станкович так рисуется?» Шнякин и Никитин — о 7-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Зачем Станкович так рисуется?» Шнякин и Никитин — о 7-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android