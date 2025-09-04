Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорватский игрок «Уфы» Мрзляк: я готов завершить карьеру в этом клубе

Хорватский игрок «Уфы» Мрзляк: я готов завершить карьеру в этом клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Хорватский полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк заявил, что готов завершить карьеру в клубе из столицы Башкортостана. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020 по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

— Думал ли о завершении карьеры в «Уфе»?
— Мне нравится быть здесь. У меня контракт лишь на год. Я открыт ко всему. Я готов играть и готов завершить карьеру здесь. Играю, пока могу.

— Есть мысли о тренерстве или работе в структуре клуба?
— Пока отказываюсь об этом думать. Я всё ещё игрок. Возможно, это такой же спорт, только работа. Тренер, спортивный директор — не то же самое, что и футболист. Это две разные задачи. Посмотрим. Ни да, ни нет, — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 4 сентября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android