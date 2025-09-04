Хорватский игрок «Уфы» Мрзляк: я готов завершить карьеру в этом клубе

Хорватский полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк заявил, что готов завершить карьеру в клубе из столицы Башкортостана. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020 по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

— Думал ли о завершении карьеры в «Уфе»?

— Мне нравится быть здесь. У меня контракт лишь на год. Я открыт ко всему. Я готов играть и готов завершить карьеру здесь. Играю, пока могу.

— Есть мысли о тренерстве или работе в структуре клуба?

— Пока отказываюсь об этом думать. Я всё ещё игрок. Возможно, это такой же спорт, только работа. Тренер, спортивный директор — не то же самое, что и футболист. Это две разные задачи. Посмотрим. Ни да, ни нет, — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.