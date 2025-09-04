Бубнов: Кисляк и Батраков — гениальные футболисты для своего возраста

Бывший российский футболист Александр Бубнов высказался о полузащитниках ЦСКА и «Локомотива» Матвее Кисляке и Алексее Батракове. По словам Бубнова, 19-летний Кисляк и 20-летний Батраков являются гениальными футболистами для своего возраста.

«Это очень перспективные, способные, можно даже сказать, гениальные футболисты для своего возраста. Особенно в нашей лиге. У нас таких футболистов нет. Но они разные.

Кисляк более универсальный, чем Батраков. Потому что Батраков, его позиция — это атакующий полузащитник, он может плеймейкера играть и может нападающего играть. Вот его зона действия. А Кисляк играет по всему полю вообще. По всему. Представляешь, какое здоровье и какой объём функционала», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».