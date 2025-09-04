Тренер «Челябинска»: хотим стать такой же любимой командой в городе, как «Трактор»

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук ответил на вопрос об амбициях своей команды.

— В среднесрочной или долгосрочной перспективе проекта «Челябинск» фигурирует Премьер-Лига?

— Давайте не будем забегать так далеко вперёд. Но вы же понимаете: даже если об этом не говорят вслух, все футболисты, тренеры хотят расти и прогрессировать. У нас обычно считается, что в первый год главное — не вылететь. Мы об этом не думаем. «Челябинск» стремится стать такой же любимой командой в городе, как и «Трактор». Со своими болельщиками и своим хорошим результатом, — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.