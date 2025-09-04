Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
«Слабые российские игроки будут получать больше денег». Аршавин — о лимите на легионеров

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что готовящееся ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ приведёт к росту зарплат у средних и слабых российских футболистов.

«На мой взгляд, жёсткий лимит — это глупости. Он приведёт только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков на рынке. Средние и слабые российские футболисты будут получать больше денег, вот и всё. Это ни к чему не приведёт», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке. На текущий момент клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

