Бубнов: Кордобе некуда идти, ни «Реал», ни «Барселона» его не возьмут

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном уходе из «Краснодара» нападающего Джона Кордобы. После удаления в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1) колумбиец заявил, что из-за судейства у него возникает желание покинуть РПЛ.

— Если Кордоба всё-таки уйдёт, как быстро «Краснодар» найдёт ему равноценную замену и найдёт ли её вообще, либо же будет подтягивать молодёжь?

— Молодёжи у них сейчас нет. Сейчас он не уйдёт, это всё на эмоциях было сказано. По большому счёту ему некуда идти в топ-чемпионаты, потому что ни «Реал», ни «Барселона» его не возьмут. А «Краснодар» — это топовый клуб российский, здесь и деньги нормальные, и на него молятся», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. Всего в его активе 62 гола и 29 результативных передач в 125 играх за клуб. В сезоне-2024/2025 Кордоба вместе с «быками» впервые стал чемпионом России. В ноябре прошлого гола игрок продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027-го.