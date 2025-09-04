Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: Кордобе некуда идти, ни «Реал», ни «Барселона» его не возьмут

Бубнов: Кордобе некуда идти, ни «Реал», ни «Барселона» его не возьмут
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном уходе из «Краснодара» нападающего Джона Кордобы. После удаления в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1) колумбиец заявил, что из-за судейства у него возникает желание покинуть РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

— Если Кордоба всё-таки уйдёт, как быстро «Краснодар» найдёт ему равноценную замену и найдёт ли её вообще, либо же будет подтягивать молодёжь?
— Молодёжи у них сейчас нет. Сейчас он не уйдёт, это всё на эмоциях было сказано. По большому счёту ему некуда идти в топ-чемпионаты, потому что ни «Реал», ни «Барселона» его не возьмут. А «Краснодар» — это топовый клуб российский, здесь и деньги нормальные, и на него молятся», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. Всего в его активе 62 гола и 29 результативных передач в 125 играх за клуб. В сезоне-2024/2025 Кордоба вместе с «быками» впервые стал чемпионом России. В ноябре прошлого гола игрок продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027-го.

Материалы по теме
Бойня ЦСКА и «Краснодара»! У Кордобы жёсткое удаление, а хозяева всё равно злятся на судей
Бойня ЦСКА и «Краснодара»! У Кордобы жёсткое удаление, а хозяева всё равно злятся на судей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android