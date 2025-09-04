Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Смородская: «Локомотиву» следует оперативнее работать над продлением контракта Баринова

Смородская: «Локомотиву» следует оперативнее работать над продлением контракта Баринова
Аудио-версия:
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская призвала нынешнее руководство железнодорожников продлить контракт с капитаном команды Дмитрием Бариновым. Ранее агент футболиста Павел Банатин заявил, что клуб до сих пор не начал переговоры о новом соглашении с полузащитником.

«Считаю, что контракт с Бариновым должен быть продлён. Дмитрий — костяк команды, важная её часть и большой молодец. «Локомотиву» следует работать оперативнее в этом вопросе. Клуб чаще всего делает то, что должен. Но не всегда принимает правильные решения», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» подходит к концу летом 2026 года. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту сборной России проявляет греческий АЕК.

