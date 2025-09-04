Скидки
Михаил Кержаков высказался о старте сезона для «Зенита»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о старте сезона в исполнении санкт-петербургского клуба. Сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 по итогам первых семи туров.

«Непростое начало сезона, но думаю, что мы выправили ситуацию. Шесть очков были очень важны для нас. Теперь очень важно не терять очки, особенно домашние. Что покажут будущие матчи — не знаю, не могу загадывать в будущее. Но сыгранность команды улучшается. С каждым туром мы будем всё лучше и лучше выглядеть», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

