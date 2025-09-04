Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Кержаков: товарищеские матчи с европейскими клубами — задел на будущее

Вратарь «Зенита» Кержаков: товарищеские матчи с европейскими клубами — задел на будущее
Комментарии

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался в преддверии товарищеского матча сине-бело-голубых со «Сьоном». Игра пройдёт 6 сентября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

«В данной ситуации вообще отлично, что европейские клубы прилетают к нам. Хоть мы и играем только товарищеские матчи. Это небольшой мостик и задел на будущее», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после семи туров Мир РПЛ этого сезона «Зенит» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой» на выезде.

Материалы по теме
Что несут революция в «Зените» и назначение Зырянова его новым боссом?
Что несут революция в «Зените» и назначение Зырянова его новым боссом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android