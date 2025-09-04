Вратарь «Зенита» Кержаков: товарищеские матчи с европейскими клубами — задел на будущее

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался в преддверии товарищеского матча сине-бело-голубых со «Сьоном». Игра пройдёт 6 сентября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

«В данной ситуации вообще отлично, что европейские клубы прилетают к нам. Хоть мы и играем только товарищеские матчи. Это небольшой мостик и задел на будущее», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после семи туров Мир РПЛ этого сезона «Зенит» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой» на выезде.