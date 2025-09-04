Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак высказался о назначении Зырянова на должность председателя правления «Зенита»

Семак высказался о назначении Зырянова на должность председателя правления «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о назначении Константина Зырянова на должность председателя правления санкт-петербургского клуба. Напомним, Зырянов сменил в этой должности Александра Медведева.

«С Зыряновым разговор был, и не один. Обсуждали вопросы по трансферному окну, вопросы организационного характера. Мы давно знакомы, практически каждый день общаемся. Константин Георгиевич — футбольный человек. Он всегда прекрасно понимает, что нужно сделать для команды. Никаких серьёзных вопросов сейчас нет. Обсуждаем только организационные, которые есть всегда», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Вратарь «Зенита» Кержаков: товарищеские матчи с европейскими клубами — задел на будущее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android