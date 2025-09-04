Семак высказался о назначении Зырянова на должность председателя правления «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о назначении Константина Зырянова на должность председателя правления санкт-петербургского клуба. Напомним, Зырянов сменил в этой должности Александра Медведева.

«С Зыряновым разговор был, и не один. Обсуждали вопросы по трансферному окну, вопросы организационного характера. Мы давно знакомы, практически каждый день общаемся. Константин Георгиевич — футбольный человек. Он всегда прекрасно понимает, что нужно сделать для команды. Никаких серьёзных вопросов сейчас нет. Обсуждаем только организационные, которые есть всегда», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.