Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о составе команды на товарищеский матч со «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, каким будет состав команды на товарищеский матч со швейцарским «Сьоном». Встреча состоится в субботу, 6 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Сейчас в нашем распоряжении 11 полевых игроков и два вратаря. Завтра к нам присоединятся ребята из «Зенита-2», возможно, кто-то из молодёжной команды. Будем готовиться к матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После семи туров «Зенит» занимает в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги пятое место. В активе подопечных Семака 12 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

