Роман Пилипчук объяснил успешный старт «Челябинска» и костромского «Спартака»

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук объяснил весьма успешный старт в Лиге Pari (Первой лиге) своей команды и костромского «Спартака». Оба клуба лишь в этом сезоне поднялись из Второй лиги. Сейчас «Челябинск» находится на шестом месте, а «Спартак» Кострома — на четвёртом.

«Зона «Золото» Второй лиги сама по себе очень тяжёлая. Все клубы достаточно сильные, много команд с задачами: те же «Ленинградец», «Велес». Тяжело предугадать, кто выйдет, а кто нет. Посмотрите, что сейчас там происходит. Поэтому в высоких местах Костромы и «Челябинска» в первом дивизионе не вижу ничего удивительного.

Я всегда говорил, что Кострома попортит нервы многим. У них своя специфика игры: большая группа высокорослых игроков и доставка мяча в штрафную практически без средней зоны. Борьба, подборы. Такой футбол приносит плоды, и они этим пользуются. Кострома точно не случайно в лидерах находится. Я думаю, эта команда ещё многих удивит и будет биться за места вверху.

Что касается нас, тренер никогда не бывает на 100 процентов довольным. Есть моменты, которые мне нравятся, учитывая проведённое вместе время. Команда очень быстро собиралась летом, паузы между чемпионатами практически не было. У нас добавилась группа квалифицированных игроков, которые прошли РПЛ, Первую лигу. Большая группа футболистов даже в отпуске побывать не успела из-за стыковых матчей. Поэтому я доволен [пятым местом по итогам летнего отрезка сезона].

Стратегия турнира выстраивается на длинную дистанцию, а не шесть-семь матчей. Поэтому сейчас о месте в таблице не задумываемся, а делаем свою работу — анализируем пройденные игры и готовимся к следующим», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.