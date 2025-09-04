Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вызов капитана команды Дугласа Сантоса в состав сборной Бразилии на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года с Чили и Боливией. Встречи состоятся 5 и 10 сентября.

«Дуглас — игрок сборной Бразилии. Это мечта всей его жизни. Можно только порадоваться, что он получил приглашение в тот момент, когда меньше всего его ждал. Он добился этого своим трудом. Мы по-человечески за него рады. Конечно, это усложнит нашу задачу. Будем решать вопросы по мере поступления», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил двух игроков «Зенита» в окончательную заявку национальной команды. Помимо Дугласа Сантоса, вызов в национальную команду получил вингер Луис Энрике. Напомним, в случае дебюта за сборную Бразилии Дуглас Сантос, получивший ранее российский паспорт, вновь будет считаться в «Зените» легионером.