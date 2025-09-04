Главный тренер «Зенита» Семак: Лусиано — фанат своего дела. Уверен, он будет играть много

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем своей команды Лусиано Гонду. В этом сезоне аргентинец отыграл девять матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Суммарно нападающий провёл на поле 398 минут.

«Разные бывают периоды, и не только у Лусиано. На сегодняшний день те игроки, которые выходят в старте, сильнее его. Лусиано нужно набрать оптимальные кондиции, которые были в прошлом сезоне. Сейчас у него нет той стабильности. Но я уверен, что он будет играть. И будет играть много. В тренировках Лусиано мне очень нравится. Он трудяга, фанат своего дела. Это пример для многих», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.