Россия — Иордания. Прямая трансляция
Главный тренер «Зенита» Семак раскритиковал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал грядущее ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. Ранее стало известно, что в Мир РПЛ планируют ввести лимит по схеме «5+10» (максимум 5 легионеров на поле и максимум 10 иностранцев в заявке каждого клуба).

«Никакие ограничения не способствуют развитию футбола. Мы знаем, что лучшие моменты нашего футбола случались, когда лимит отсутствовал. Это было связано с поколением талантливых игроков, которые формируют костяк сборной. Из-за этих ограничений мы будем менее конкурентоспособны на европейском уровне. Зачем делать лимит — загадка для меня. Это непонятая история, которая не добавляет силы российскому футболу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний!
