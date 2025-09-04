«Перечисляйте $ 50 млн на развитие детского футбола». Михаил Дегтярёв — о реформах в РПЛ

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв предложил перечислять в фонд развития детского футбола ту же сумму, за которую российские клубы приобретут иностранных игроков. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Потолок зарплат [в РПЛ] обсуждается. Государство делает цель. Дальше идут инструменты, которое футбольное сообщество может без государственных органов обсудить. В разных лигах встречаются разные варианты. Например, если иностранца приглашаешь, готов заплатить за него, например, $ 50 млн, то столько же перечисляй в фонд развития детского футбола. 50 сюда — 50 на детей в России. Пусть у себя внутри сами разберутся, но государство определит цель. 9 сентября я пригласил [собрание с клубами РПЛ], все будут. Явка высокая. Такие фамилии, к которым вообще не подъедешь. Все будут в министерстве», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).