Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Перечисляйте $ 50 млн на развитие детского футбола». Михаил Дегтярёв — о реформах в РПЛ

«Перечисляйте $ 50 млн на развитие детского футбола». Михаил Дегтярёв — о реформах в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв предложил перечислять в фонд развития детского футбола ту же сумму, за которую российские клубы приобретут иностранных игроков. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Потолок зарплат [в РПЛ] обсуждается. Государство делает цель. Дальше идут инструменты, которое футбольное сообщество может без государственных органов обсудить. В разных лигах встречаются разные варианты. Например, если иностранца приглашаешь, готов заплатить за него, например, $ 50 млн, то столько же перечисляй в фонд развития детского футбола. 50 сюда — 50 на детей в России. Пусть у себя внутри сами разберутся, но государство определит цель. 9 сентября я пригласил [собрание с клубами РПЛ], все будут. Явка высокая. Такие фамилии, к которым вообще не подъедешь. Все будут в министерстве», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).

Материалы по теме
«Слабые российские игроки будут получать больше денег». Аршавин — о лимите на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android