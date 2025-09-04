Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Оренбурга» ответил на слова Слишковича, что у клуба «менталитет провинции»

Президент «Оренбурга» ответил на слова Слишковича, что у клуба «менталитет провинции»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин отреагировал на слова главного тренера команды Владимира Слишковича о провинциальном менталитете клуба.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Поройков – 56'     1:1 Келиану – 90+1'     2:1 Камилов – 90+5'    

– После кубкового матча с «Ахматом» Владимир Слишкович сказал: «Надо менять менталитет провинции». Как вы понимаете его слова? Что-то не так с психологией?
– Мы должны становиться более серьёзным, прагматичным клубом, не терять «свои» очки, не создавать дополнительных интриг в матче, который должен заканчиваться уверенной победой «Оренбурга».

В той игре с «Ахматом» наши ребята создали большое количество моментов. Можно было забивать два-три гола и заканчивать игру, не доводить до того, чтобы пропустить в конце и потом героически, на последних секундах, вырвать победу. Вот об этом, на мой взгляд, говорил Владимир, нужно стать более серьёзным, основательным клубом, командой с крепким хребтом.

Сейчас команда серьёзно перестраивается, жизненный цикл старого «Оренбурга», именно в части команды, закончен, начинается новый. Эти перемены абсолютно нормальны для любой футбольной команды, и, на мой взгляд, в «Оренбурге» они назрели уже давно, — приводит слова Волженкина Metaratings.

В семи стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Владимира Слишковича набрали семь очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Суперкамбэк «Оренбурга» в матче с «Рубином»! А у Даку трогательный дубль. Видео
Суперкамбэк «Оренбурга» в матче с «Рубином»! А у Даку трогательный дубль. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android