Президент «Оренбурга» ответил на слова Слишковича, что у клуба «менталитет провинции»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин отреагировал на слова главного тренера команды Владимира Слишковича о провинциальном менталитете клуба.

– После кубкового матча с «Ахматом» Владимир Слишкович сказал: «Надо менять менталитет провинции». Как вы понимаете его слова? Что-то не так с психологией?

– Мы должны становиться более серьёзным, прагматичным клубом, не терять «свои» очки, не создавать дополнительных интриг в матче, который должен заканчиваться уверенной победой «Оренбурга».

В той игре с «Ахматом» наши ребята создали большое количество моментов. Можно было забивать два-три гола и заканчивать игру, не доводить до того, чтобы пропустить в конце и потом героически, на последних секундах, вырвать победу. Вот об этом, на мой взгляд, говорил Владимир, нужно стать более серьёзным, основательным клубом, командой с крепким хребтом.

Сейчас команда серьёзно перестраивается, жизненный цикл старого «Оренбурга», именно в части команды, закончен, начинается новый. Эти перемены абсолютно нормальны для любой футбольной команды, и, на мой взгляд, в «Оренбурге» они назрели уже давно, — приводит слова Волженкина Metaratings.

В семи стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Владимира Слишковича набрали семь очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице.