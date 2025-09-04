Бубнов высказался об удалении Кордобы в матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший российский футболист Александр Бубнов высказался об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). Колумбийский футболист получил красную карточку на 56-й минуте встречи за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).
«Не было. Агрессивная игра? Что такое агрессивная игра? Он в мяч сыграл, а после этого… По инерции он не мог ногу убрать. По инерции он коснулся, не ударил, он вскользь коснулся. Этот упал, он его в живот где-то коснулся, а схватился…» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).
