Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Игру сломал судья, Кордоба не дотянулся до Мойзеса». Семшов — о матче ЦСКА — «Краснодар»

«Игру сломал судья, Кордоба не дотянулся до Мойзеса». Семшов — о матче ЦСКА — «Краснодар»
Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов раскритиковал работу арбитра Рафаэля Шафеева в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). На 56-й минуте рефери показал прямую красную карточку нападающему «быков» Джону Кордобе.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Игру сломал судья. На красную этот момент никак не тянул — Кордоба ногой даже не дотянулся до Мойзеса. Зачем надо было эту игру ломать, я не понял. Тем более в первом тайме был момент, когда после фола на Кордобе можно было тоже показывать красную армейцу, но арбитр не стал этого делать — и правильно. А здесь в чём была проблема? Арбитр принимает серьёзнейшее решение, ломает игру, а на VAR не считают это очевидной ошибкой и не зовут Шафеева. Почему? Это важная история, удаление игрока.

Нельзя ломать такие матчи, если только не явное нарушение и грубость. Тут такого не было. Мойзес упал и через несколько секунд встал — там не было серьёзного нарушения правил. VAR нужен, чтобы помогать арбитру не совершать решений, которые игру ломают. Не понял, почему не посчитали это явной ошибкой, — у вас есть ТВ-картинка, подсказывайте», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

