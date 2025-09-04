Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Пилипчук: «Факел» с «Уралом» идут особняком. Но у Воронежа результаты 1:0, 1:0, 1:0

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук высказался в преддверии матча с воронежским «Факелом» в рамках 8-го тура Лиги Pari (Первой лиги). Игра пройдёт сегодня, 4 сентября.

Россия — Лига PARI . 8-й тур
04 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Не начался
Факел
Воронеж
— Но «Факел» с «Уралом» по подбору исполнителей и уровню игры стоят особняком в Первой лиге?
— Эта пара действительно идёт особняком. В обеих командах собраны футболисты с большим опытом игры в РПЛ. Но даже им игры в первом дивизионе даются непросто. Посмотрите на результаты «Факела» — 1:0, 1:0, 1:0. Да, две команды имеют квалифицированных тренеров, набирают очки и неслучайно занимают первую-вторую строчки в таблице. Однако нельзя сказать, что всё у них получается легко и просто, — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Новости. Футбол
