Игрок «Торпедо» Шамкин — о ничьей с «Уфой»: не ощущаю, что мы заработали очко

Полузащитник московского «Торпедо» Даниил Шамкин высказался о ничьей столичного клуба с «Уфой» (0:0) в матче 8-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин из Москвы.

«Мы сыграли с «Уфой» вничью, но какие-то подвижки есть. Для команды, у которой есть задачи и цели, счёт 0:0 в данной ситуации — это как поражение. Я не ощущаю сейчас, что мы заработали очко. Что касается потасовки в конце матча, ничего страшного не произошло. Нервы и эмоции выплеснулись из-за всего. Ничего страшного, мы же все стремимся к одному хорошему результату», — сказал Шамкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После восьми проведённых матчей «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги и располагается в зоне вылета. В активе команды пять набранных очков.