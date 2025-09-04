Роман Пилипчук: Жиров ещё при первом разговоре меня удивил

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук высказался о 34-летнем защитнике своей команды Александре Жирове.

«Жиров меня ещё при первом разговоре удивил. Человеку 34 года. У нас про таких говорят: уже уходит из футбола. Об Александре этого не скажешь. Его первые слова были: «Роман Михайлович, я не прихожу заканчивать. Я прихожу играть и двигаться дальше». Меня такой подход сразу подкупил. Жиров привнёс в нашу оборону спокойствие и уверенность, а в раздевалку — особую атмосферу. И это не только его касается, но и Кочиева, Гаджимурадова. Команду пополнила большая группа игроков, с которыми приятно работать, общаться и двигаться вперёд», — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.