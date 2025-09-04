Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов поставил оценку тренеру «Спартака» Станковичу за первые семь туров РПЛ

Бубнов поставил оценку тренеру «Спартака» Станковичу за первые семь туров РПЛ
Комментарии

Российский экс-футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поставил оценку главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу за стартовый отрезок сезона-2025/2026. По итогам семи туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Какую оценку ставите Станковичу за эти семь туров?
— Тройка. Потому что в тех играх, в которых они показывали хороший уровень, получали пятёрки у меня, они не выиграли, они одну ничью сыграли, одну проиграли. А вот сейчас они выиграли у «Сочи», я больше чем уверен, ему спокойно можно двойку ставить, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Зачем Станкович так рисуется?» Шнякин и Никитин — о 7-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Зачем Станкович так рисуется?» Шнякин и Никитин — о 7-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android