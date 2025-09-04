Бубнов поставил оценку тренеру «Спартака» Станковичу за первые семь туров РПЛ

Российский экс-футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поставил оценку главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу за стартовый отрезок сезона-2025/2026. По итогам семи туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Какую оценку ставите Станковичу за эти семь туров?

— Тройка. Потому что в тех играх, в которых они показывали хороший уровень, получали пятёрки у меня, они не выиграли, они одну ничью сыграли, одну проиграли. А вот сейчас они выиграли у «Сочи», я больше чем уверен, ему спокойно можно двойку ставить, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».