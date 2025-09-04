Экс-защитник «Челси» и сборной Франции Зума перешёл в «ЧФР Клуж» из чемпионата Румынии

Французский защитник Курт Зума продолжит карьеру в «ЧФР Клуж». О подписании экс-игрока «Челси» и сборной Франции пресс-служба румынской команды объявила на официальном сайте клуба.

Зума присоединился к «ЧФР» в статусе свободного агента. Его контракт с английским «Вест Хэмом» подошёл к концу 30 июня 2025 года. По данным СМИ, соглашение француза с новой командой рассчитано на два сезона — до лета 2027-го.

Курт Зума принадлежал «Челси» с января 2014-го по август 2021 года. За это время он успел отправиться на правах аренды в «Сент-Этьен», «Сток Сити» и «Эвертон». Летом 2021-го француз подписал контракт с «Вест Хэмом». Минувший сезон Зума провёл в аренде в клубе «Аль-Оруба» из Саудовской Аравии.